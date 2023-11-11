«ساعة مع وزيرة الهجرة» ينجح في التواصل مع 63 جالية مصرية بالخارج خلال عام

أدت وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، دورا كبيرا في ربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم، من خلال تقديم الكثير من المبادرات لخدمتهم بالعديد من المجالات سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية، ونجحت الوزارة حاليًا في التواصل مع 63 جالية مصرية بالخارج.

التواصل مع 63 جالية مصرية بالخارج

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن وزارة الهجرة موجودة بشكل دائم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليوم، وعلى جميع جروبات التواصل.

«ساعة مع الوزيرة» ومجموعات التواصل الاجتماعي يساعدان على ترويج المبادرات والخدمات

وأضافت أن جميع أبناء الجالية المصرية في الخارج موجودون داخل جروبات تضم الوزيرة وجميع الأعضاء المسؤولين في الوزارة بشكل تلقائي، بالإضافة للبرنامج التي تقوم به بعنوان «ساعة مع الوزيرة»، على الرغم من أن مدة البرنامج تزيد عن ساعة وأكثر، ويكون مع مختلف الجاليات، وعلى مدى عام كامل اجتمعت مع 63 جالية من الجاليات في 63 دولة، ومن بينهم من لم يتم عمل اجتماعات معه من قبل، لأنهم في الدول الأسيوية والإفريقية والاوربية زالأمريكية وغيرها.

وأشارت الوزيرة خلال حديثها أكدت الوزيرة ان هذا البرنامج يساهم ويسهل في الترويج للمنتج، مثل المنتج الخاص بـ «معاشك بكره بالدولار»، الوثيقة بين هيئة الرقابة المالية وبنك الأهلي المصري، تم الترويج عنها من خلال هذن المجوعات، وأيضًا الشهادات الخاصة بالاستثمار، والشهادة الدولارية بنسبة 7 % وبعض الشهادات بـ 9% إذا تم الاسترداد بالجنية المصر تكون الفائدة 9% وإذ كان الاسترداد بالدولار تكون الفائدة 7%.