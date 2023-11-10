وزيرة الهجرة تبحث مع سفير مصر الجديد في أستراليا تلبية احتياجات الجالية

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير هاني ناجي سفير مصر الجديد في أستراليا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في أستراليا، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وسلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب وتهنئة السفير هاني ناجي، على منصبه الجديد كسفير لمصر في أستراليا، وأعربت عن تمنياتها له بكامل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، مؤكدة على كامل الدعم والمساندة له في مهمته الجديدة، قائلة: «إننا نسعى جاهدون لخدمة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية، وهذا اللقاء يعد انعكاسا لحجم التنسيق الكبير فيما بيننا لصالح مواطنينا في أستراليا».

أضافت الوزيرة أن الجالية المصرية في استراليا جالية مهمة، لذلك أكدت أهمية التعاون في الفترة المقبلة، والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، مشددة على ضرورة التأكيد على الجميع بأن صوت كل مصري في الخارج مسؤولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة.

كما نوهت في هذا الصدد إلي اللقاءات التي تجريها مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال «فيديو كونفرانس» للترتيب من أجل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وحث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التصويت، مؤكدة أنه سيجري تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة للتواصل مع كل الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتغلب على أي عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.

إعادة إطلاق مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»

وخلال اللقاء، حرصت وزيرة الهجرة على إطلاع السفير المصري الجديد في أستراليا، على جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» للمرة الثانية بعد تصديق رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، إضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الجاري.

كما لفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما جرى طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج.

وتحدثت عن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي كانت أحد أهم مطالب المصريين بالخارج وأحد توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين في الخارج، إذ جرى العمل على تأسيسها بالتنسيق بين الوزارة و10 جهات معنية في الدولة، ونخبة من المستثمرين من أبناء مصر في الخارج الذين وقعوا على بروتوكول إنشاء الشركة بالأحرف الأولى

مراكب النجاة.. للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

تحدثت الوزيرة في إطار اللقاء عن جهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إطلاق المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري.

كذلك المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» لتشجيع أبناء المصريين في الخارج للحديث باللغة العربية للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، والتي جرى إطلاق المرحلة الثانية منها تحت شعار «جذورنا المصرية».

أوضحت وزيرة الهجرة أن الجالية المصرية في أستراليا تضم العديد من كبار الأطباء، وفي هذا الصدد قالت إننا نتواصل مع الأطباء المصريين بالخارج بهدف دعم المجال الصحي والطبي في مصر، لذلك أطلقنا استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصا الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أعرب السفير هاني ناجي، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاكرا الوزيرة على دعمها والمساندة التي قدمتها في مستهل عمله، مؤكدًا أن خطوط التواصل والتنسيق مع وزارة الهجرة ستبقى مفتوحة طوال الوقت لخدمة مواطنينا في كل المدن الأسترالية.

وقال إن الجالية المصرية في أستراليا جالية متميزة بمختلف شرائحها، وجميعهم لديهم مكانة كبيرة في المجتمع الأسترالي، مستشهدًا بالوزيرة آن علي، الأسترالية من أصل مصري ووزيرة بالحكومة الأسترالية وقبلها كانت عضوا بحزب العمل الأسترالي، وكذلك الطبيب الشاب المصري الأسترالي دانيال نور، الذي حصل على لقب شخصية العام من الشباب في أستراليا لعام 2021، وغيرهم من النماذج المصرية المشرفة والمؤثرة في أستراليا، بما في ذلك الوكيل الحالي لوزارة الخارجية الأسترالية، معربا عن رغبته في التعاون مع الوزارة بشأن الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج لخدمة الوطن، في مجال تخصصاتهم.

تيسير التصويت أثناء الانتخابات الرئاسية المصرية

أشارت الوزيرة إلي التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بتجديد أو استخراج أوراق الثبوتية مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر وبطاقات الرقم القومي خاصة للمصريين المقيمين بالخارج وليس لديهم عناوين محل إقامة داخل مصر، بما يسهم بشكل فعال في مشاركتهم في التصويت أثناء الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في شهر ديسمبر المقبل.