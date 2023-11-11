وزير الصحة: 83 سيارة إسعاف في محافظة الفيوم موزعة على 55 نقطة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الفيوم بها نحو 83 سيارة إسعاف، موزعة على 55 نقطة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء معدات ومركبات مجابهة الأزمات بمحافظة الفيوم اليوم.

وأوضح الوزير، دعم الفيوم بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة بشكل حديث، لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي تستلزم الاستعانة بها حتى نقلها الى المستشفى المناسب لاستقبال كل حالة، من بينها نموذج لسيارة إسعافية مجهزة بـ4 أسرّة، للتدخل في الحالات التي تستدعي نقل عدد حالات أكبر، ونموذج لسيارة إسعافية مجهزة بحضانات متنقلة بأجهزة تنفس صناعي.