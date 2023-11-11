عاجل.. «الصحة» تكشف أسباب «دور البرد» المنتشر بين بعض المواطنين

فسّر الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، مساعد وزير الصحة للشؤون الطب الوقائي أسباب إصابة البعض بنزلات البرد والإنفلونزا، حاليًا، إذ تضمنت الأعراض ارتفاع درجة الحرارة والسعال واحتقان الحلق.

رئيس قطاع الطب الوقائي: لا يوجد وباء جديد منتشر في مصر

وقال «قنديل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الآن والخاص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، إنَّ الفترة الحالية هي فترة انتشار الفيروسات التنفسية ولا يوجد وباء جديد أو فيروس جديد منتشر في مصر.

وتابع «قنديل»: «ليس من الطبيعي عند الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو الكحة الحديث عن فيروس أو باء جديد»، موضحًا أنَّه كل عام نشهد إصابات بنزلات البرد والانفلونزا أو فيروس كورونا وهي عدوى تنفسية تصيب جميع الفئات العمرية المختلفة ولا يوجد ما يستدعي حالة القلق.

وأضاف مساعد وزير الصحة والسكان، خلال هذه الفترة ما نحتاجه من المواطن في حال الإصابة بنزلات البرد الراحة لمدة 3 أيام، وفي حال اشتداد الأعراض لابد من الذهاب إلى الطبيب وهو الوحيد المسؤول عن تشخيص الحالة المرضية ولا يجب اللجوء إلى الوصفات الطبية دون استشارة طبيب.

وأشار إلى أن «بعض جروبات الماميز خلال هذه الفترة من كل عام يبثون حالة من الخوف والقلق دون داع، نظرًا لخوفهم الشديد على أطفالهم»، مبينًا أنَّه في حال تعب الطفل يجب استشارة الطبيب وعدم الخوف، مشددًا على أنَّه لا صحة لغلق أي مدرسة خلال العام الدراسي الحالي.