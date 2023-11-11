هزتان أرضيتان تضربان فرنسا وإيطاليا

ضربت هزتان أرضيتان، فرنسا، وإيطاليا، اليوم، بقوة 2.1 و2.4 درجة على مقياس ريختر، على التوالي، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ونشر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل الهزتان، وقال إن بؤرة هزة أرضية ضربت فرنسا بقوة 2.1 درجة وقعت على مسافة 22 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من بلدة بارسلونت.

أضافت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا، بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، بعمق 8 كيلومترات، مشيرة إلى أن البؤرة وقعت على مسافة 83 كيلومترا شمال غرب مدينة ترييستي شمال شرق البلاد.