هزة أرضية تضرب شمالي إيطاليا بقوة 2.2 درجة

تعرضت إيطاليا، ظهر اليوم الجمعة، لهزة أرضية بلغت قوتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 8 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة ساسولو شمال البلاد.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا على عمق 28 كيلومترا، وعلى مسافة 24 كيلومترابين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مودينا بإقليم إميليا رومانيا.