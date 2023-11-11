أمين منظمة التعاون الإسلامي: إسرائيل دولة احتلال ومطالبة بحماية المدنيين
كتب:
مريم جاد
01:41 م | السبت 11 نوفمبر 2023
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
قال حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن اسرائيل دولة احتلال، ويجب أن تفي التزامتها وتعهداتها تجاه المدنييين وحمايتهم.
أضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة، المنعقدة في الرياض، أنه يجب على إسرائيل تطبيق القوانين الدولية، لافتا إلى أن الحل العادل والشامل للقضية يتطلب جهود مشتركة للوصول إلى حل سلمي دولي يسمح بوضع حد للاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين.