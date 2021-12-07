«أبو الغيط» يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، السفير حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الجديد، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن أبو الغيط وجه التهنئة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد.

مناقشة قضايا وتحديات الدول العربية والإسلامية

وأوضح المصدر أن اللقاء تناول أهم القضايا والتحديات التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي، خاصة وأن كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية هم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى التحديات المشتركة التي تواجهها المنظمتين في مجالات عملهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تعزيز التعاون القائم بين المنظمتين

وأضاف المصدر، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون القائم بين المنظمتين، مشيراً إلى أهمية التنسيق المسبق تجاه القضايا المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يفضي إلى دعم المواقف العربية والإسلامية في المحافل الدولية، ويحقق مصالح المشتركة للجانبين في مختلف المجالات.