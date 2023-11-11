رابطة تجار السيارات توضح أسباب ترخيص «عربيات زيرو موديل 2020»

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنَّ عدد السيارات من موديلات 2020 و2021 التي تمّ ترخيصها في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، ولا يتجاوز عددها 2000 سيارة، كان بسبب مبادرة المصريين العاملين بالخارج لاستيراد السيارات.

وأضاف «أبو المجد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة العاملين بالخارج لاستيراد السيارات تتيح لمالك السيارة شراء سيارة جديدة لا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 3 سنوات، ويتم إيداع وديعة دولارية مقابل استيراد تلك السيارات لمدة 5 سنوات.

ونفى ما تردد عن أن تجار السيارات والمعارض قامت بتخزين السيارات موديلات 2020 و 2021، مؤكدا أن هذه المبادرة هي السبب الوحيد لزيادة عدد السيارات التي تم ترخيصها من هذه الموديلات.

وأوضح أن اتفاقية البريكس سوف تأتي بثمارها على السوق المصري مستقبلا، بالاضافة الى اعلان بعض الشركات بالقيام بتصنيع السيارات داخل مصر، مثل الاتفاقية التى اعلنت عنها الحكومة لتصنيع السيارة البروتون الماليزية مع أحد المستثمرين.

جدير بالذكر أنَّ عدد السيارات التي تم ترخيصها في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 27999 مركبة، بزيادة قدرها 3454 مركبة عن الشهر السابق (سبتمبر).

وجاء إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1424 مركبة موديل 2020، و2712 مركبة موديل 2021، و6775 مركبة موديل 2022، و10599 مركبة موديل 2023، و6489 مركبة موديل 2024.

وأضاف التقرير أنَّ عدد السيارات الملاكي الزيرو التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 10700 سيارة ملاكي، من بينها 261 سيارة موديل 2020، و178 سيارة موديل 2021، و920 سيارة موديل 2022، و4653 سيارات موديل 2023، و4688 موديل 2024.