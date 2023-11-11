حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: الشباب قوة مصر الناعمة

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، لقطات من تفاعل الشباب على إحدى المبادرات الإلكترونية التي أطلقتها الكيانات الشبابية الداعمة للمُرشح في الانتخابات الرئاسية 2024 على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الحملة الرسمية في منشورها: «الحملة الرسمية للمُرشح عبد الفتاح السيسي هي حملة جامعة لكل المصريين، وجوهرها الشباب بما يحملوه من آمال وطاقة إيجابية، فهم قوة مصر الناعمة».