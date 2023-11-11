مكتبة الإسكندرية تتسلم جائزة المجلس العربي عن خريطة مصر الأثرية

شهد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2023، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة؛ الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد محمد الكحلاوي؛ رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، وعدد من خبراء الآثار والتراث في الوطن العربي.

مشاعل تاريخ وتراث أمة عربية تمتلك ثروة ثقافية

وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته بحضور هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من علماء الوطن العربي واللذين يحملون مشاعل تاريخ وتراث أمة عربية تمتلك ثروة ثقافية ضخمة تمتد لآلاف السنين تحمل بين طياتها تفاعلات ثقافية وامتزاج حي بين ثقافات شعوبها، لتشكل بذلك هوية وقومية عربية تزداد تماسكا مع تطور فكر ومعرفة الأجيال الحالية.

مكتبة الإسكندرية تدعم وتطور عمليات إدارة وتوثيق التراث

كما أشار «زايد» إلى أن مكتبة الإسكندرية تسعى من خلال مراكزها المختلفة إلى دعم وتطوير عمليات إدارة وتوثيق التراث، وتقديم وإتاحة المعرفة لكافة المجتمعات، مؤكداً أن مكتبة الإسكندرية أخذت على عاتقها حفظ وصون هذا التراث الغني واستحداث أدوات تتواكب مع التطور المتلاحق لتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في إثراء ونشر المحتوى الثقافي العربي ليزيد اتساع وعاء المعرفة لأجيال الأمة العربية.

تسلم مشروع خريطة مصر الأثرية

وشهدت فعاليات المؤتمر تسلم الدكتور أحمد زايد جائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2023 عن القسم الخاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق التراث والآثار في الوطن العربي والمقدمة من الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، عن مشروع خريطة مصر الأثرية تجربة توثيق المواقع الأثرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، الذي قام بتطويره مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي أحد المراكز التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حيث يهدف المشروع إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للمواقع الأثرية في مصر باللغتين العربية والإنجليزية.