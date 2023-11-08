ندوة في مكتبة الإسكندرية عن العلاقة بين الغذاء والسعادة الأحد المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مكتبتي الطفل والنشء، ندوة بعنوان «التغذية والسعادة»، وذلك الساعة 10 صباح يوم الأحد المقبل، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتتناول الندوة عدة محاور للتوعية بالغذاء الصحي، منها الغذاء المفيد لصحة المخ والعقل وأسلوب الحياة الصحية، إضافة إلى الاحتياجات الغذائية لسن المراهقة وأهمية شرب الماء، ويتم تسليط الضوء على عوامل الخطورة التي تؤذي الصحة وأضرار عدم الالتزام بالحياة الصحية، وأيضًا التعريف بالوزن الصحي وأسباب ومشاكل الوزن الزائد ومشاكل النحافة، ثم الإشارة إلى توصيات الحياة الصحية.

محاضرو الندوة

وتبدأ الندوة بكلمة الدكتور إبراهيم الكرداني؛ المتحدث الرسمي لمنظمة الصحة العالمية سابقًا، ومدير برنامج الصحة والتغذية بمنظمة اليونيسيف سابقًا، وأستاذ الصحة النفسية بجامعة الإسكندرية، يليها كلمات كُلًّا من الدكتورة غادة شرف ،استشاري التغذية العلاجية، والدكتورة سالي عزت ، استشاري التغذية العلاجية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة ياسمين ناجي علوان ، مدرس علاج الأورام بجامعة الإسكندرية.

محاضرات توعوية

وتأتي الندوة ضمن حملة محاضرات توعوية تقدمها مكتبتي الطفل والنشء للتوعية بأهمية الغذاء الصحي والأثار الناتجة عن الالتزام بحياة صحية متكاملة، وذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم، لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.