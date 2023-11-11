مدير المرصد المصرى: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية تتسق مع تطلعات الشعوب

أكد محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كلمة الرئيس السيسي وقادة الدول العربية والإسلامية في القمة العربية الإسلامية، جاءت متسقة مع تطلعات الشعوب لضرورة الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.

الجرائم الإسرائيلية حيال غزة هي الأبشع على الاطلاق

وأضاف مرعى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية cbc، أن الجرائم الإسرائيلية حيال غزة هي الأبشع على الاطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن القمة تأتي وسط موقف غربي كاشف لحالة ازدواج المعايير في التعاطي مع الأزمة الفلسطينية، وانحياز أعمى وغير مفهوم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

تحركات البلدين أخذت خطوات كبيرة لاستعادة دفء العلاقات

وأشار مدير المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن اللقاءات المصرية التركية على هامش القمة العربية الإسلامية تؤكد أن تحركات البلدين أخذت خطوات كبيرة لاستعادة دفء العلاقات على كافة المستويات، موضحا أن تركيا دولة إسلامية مهمة ومواقفها تتسق مع موقف مصر حيال القضية الفلسطينية والمواقف العربية وتتماشى مع رفض ما رصد من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.