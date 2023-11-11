تحركات دبلوماسية مصرية.. لقاءات عديدة للرئيس السيسي على هامش قمة الرياض

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية في الرياض، اليوم السبت، العديد من المباحثات مع رؤساء وقادة عدد من الدول العربية، وذلك استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة الراهنة في قطاع غزة، في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

والتقي الرئيس السيسي، على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية بالرياض، اليوم السبت، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، كما التقى الرئيس السوري بشار الأسد، حيث شهد اللقاء التباحث بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتم تأكيد موقف الدولتين الثابت من حيث رفض تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين.

كما عقد الرئيس السيسي لقاءً ثنائيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة العربية الإسلامية في الرياض، وأكد ولي العهد السعودي على ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية.

كما التقى الرئيس السيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واكد الرئيس التركي على التعاون مع مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع عزة، كما التقى الرئيس السيسي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان.

ترتيبات مصرية لتكوين رأي موحد لدعم القضية الفلسطينية

وأكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، في تصريحات لـ«الوطن»، ان لقاءات الرئيس السيسي تأتي ضمن الترتيبات المصرية لتكوين رأي موحد تجاه القضية الفلسطينية، وتنسيق وجهات النظر ما بين تركيا وإيران ومصر، حول استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى التنسيق المصري التركي والإيراني باعتبار إيران جزءًا من المشهد، خاصة أنها إحدى الدول التي لها علاقة بالفصائل الفلسطينية.

وأضاف مدير «العربي للدراسات السياسية»، أن لقاءات الرئيس السيسي تأتي أيضاً في إطار التنسيق المستمر ما بين مصر وهذه الدول، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية مع قطاع غزة.

صلاح حليمة: تحرك دولي يضم مجموعة من الدول

السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تحرك دولي يضم مجموعة من الدول، وهي مصر وتركيا والأردن وإيران، هذا التحرك بهدف إطلاق عملية سياسية سلمية جادة على أساس حل الدولتين، باعتبار أن السلام في إطار هذا المؤتمر، هو خيار استراتيجي.

وأكد أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تمت ما بين مصر وتركيا وإيران لها صلة مباشرة بهذا الأمر، وأن تكون هناك شراكة بينهما جميعًا في تحمل المسؤولية، خاصةً وأن هناك إدانة للعدوان الإسرائيلي، وهناك ضرورة ومطالبة بوقف إطلاق النار.

صلاح حليمة: مصر دورها محوري في القضية الفلسطينية

وأبرز السفير صلاح حليمة أن مصر دورها محوري في القضية الفلسطينية، سواء على الصعيد الأمني وعلى الصعيد السياسي والإنساني أيضاً، فيما يتعلق بإعادة البناء والإعمار لقطاع غزة.