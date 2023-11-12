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حظك اليوم برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:16 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
برج الحوت

برج الحوت

يقول الخبراء إن مولود برج الحوت يمتلك صفات إيجابية عديدة، مثل الطيبة والكرم وحب الخير للآخرين، ويعتبر كذلك من الشخصيات هادئة الطباع، ويجيد تقديم الحب والاحتواء لمن حوله.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الحوت مهنيًا وعاطفيًا، وفقا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 12-11-2023 مهنيًا

يبدو أنك اليوم تشعر ببعض الحيرة أو التردد في اتخاذ قرار مهم يتعلق بعملك، لكن ينصحك الخبراء بأن تحاول أن تأخذ وقتك في التفكير جيدًا، قبل اتخاذ أي قرار، وقد يكون من المفيد أن تتحدث مع شخص تثق به للحصول على بعض النصائح.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 12-11-2023 عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي، فقد تجد نفسك اليوم تعيش أجواءً رومانسية وهادئة مع شريك حياتك، ولربما تشعر برغبة في التعبير عن مشاعرك له، ولذا حاول أن تقضي معه بعض الوقت الجيد وشاركه اهتماماته.

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بقلم عبدالعزيز سلامة