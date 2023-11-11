كاتب صحفي: لقاءات السيسي بقمة الرياض كشفت حجم انفتاح مصر على مختلف الأطراف

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد إن اللقاءات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة بالرياض، يمكن قراءتها على أكثر من مستوى، الأول هو حجم الانفتاح المصري على مختلف القوى، سواء العربية أو الاقليمية غير العربية (تركيا وإيران).

القضية الفلسطينية مرتكز مهم لبناء العلاقات ومحاور العلاقات

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية مرتكز مهم لبناء العلاقات ومحاور العلاقات في الملتقى، سواءً العلاقات العربية العربية، من خلال اللقاءات المستمرة التي بين القيادة السياسية المصرية وما بين زعماء العرب، في الأردن والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية الفاعلة في الملف الفلسطيني، أو من خلال لقاءات اليوم والتنسيق المباشر مع دول مثل تركيا وإيران وهما من القوى الإقليمة غير العربية ولديهما تصورات ورؤى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

القاهرة تتحرك على أكثر من مستوى

وأكد الكاتب الصحفي أسامة السعيد، أن هذه اللقاءات تشير إلى أن القاهرة تتحرك على أكثر من مستوى، فهي لا تحاول أن تضع القضية الفلسطينية على مسار واحد فقط، ولكنها تحاول حشد كل الجهود وأن تنسق كل الرؤى المختلفة والمتباينة من أجل توفير نوع من أنواع الضغط المتماسك من كافة الاطراف، مشيرًا إلى أن الهدف واحد وهو دعم القضية الفلسطينية.