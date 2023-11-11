هل تخرج قمة الرياض بنتائج مختلفة؟.. وزير خارجية السعودية يرد على صحفي فلسطيني

رد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، على سؤال للكاتب الصحفي محمد أبو خضير، نائب رئيس تحرير جريدة القدس، يقول: كيف للأمة العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للمجازر أن يتوقع نتائج مختلفة عن باقي القمم العربية؟

وقال وزير الخارجية إنه لا شك أن إخواننا في غزة وفي فلسطين عمومًا، من حقهم أن يتوقعوا منا الكثير، موضحَا أن القادة العرب اليوم وقفوا على هذه التوقعات وقد عملوا على تلبيتها من خلال اعتماد قرارات فعالة، على رأسها العمل على كسر الحصار فورًا عن غزة وإيصال المساعادات اللازمة لأهل غزة.

أثر قمة الرياض على وقف العدوان

كما أجاب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض على سؤال يقول: كيف تسهم نتائج هذه القمة في وقف الحرب على قطاع غزة ووقف الاستيطان والعدوان على الضفة الغربية والقدس المحتلة وتحقيق المبادرة العربية للاسلام؟

وقال إن هذا عمل آني سيؤدي لرفع المعاناة، ويعري ليس فقط الممارسات الإسرائيلية في منع وصول هذه المساعدات، لكن أيضا تقاعس المجتمع الدولي، وبالذات الدول التي تتغاضى عما تفعله إسرائيل من عقاب جماعي لإخواننا في غزة، من حيث أن إثبات الحل لإيصال المساعدات، لكن على المجتمع الدولي أن يمارس مسؤولياته، بالاضافة إلى تكليف القادة لنا لنقل رسالة واضحة بأن الحرب يجب أن تتوقف الآن ولا مجال للوصول لاستقرار إلا عبر السلام، والسلام لن يتم إلا بقيام الدولة الفلسطينية حسب الشرعية المعروفة ومبادرة السلام المعروفة.