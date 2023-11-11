تقارير فلسطينية: قصف عنيف يستهدف محيط مستشفى الشفاء في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام فلسطينية أكدت تعرض محيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة، لقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، فيما دوت صافرات الإنذار في غلاف غزة.

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية بعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.