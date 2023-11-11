قمة الرياض تقرر تشكيل لجنة وزارية لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة

نص القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة، التي عقدت اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض، على تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، بصفتها تتولى رئاسة القمة العربية والإسلامية، وكل من مصر والأردن وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين وأي دول أخرى مهتمة، والأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة، لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة.

وبموجب القرار، فإن هذا التحرك الدولي يهدف كذلك إلى الضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السالم الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، و دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية، واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، والتأكيد أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة، التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.

كم نص قرار القمة العربية والإسلامية على إدانة تهجير حوالي مليون ونصف مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.