الجامعات: تأهيل الباحثين والطلاب لتعميق التصنيع المحلي

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدولة تدعم الطلاب والباحثين بمختلف الجامعات لابتكار وتصنيع السيارات الكهربائية فى إطار استراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلى وتطوير الصناعة، طبقاً للمواصفات العالمية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمى ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية.

وأشار «عاشور» إلى أن جهود الوزارة فى ملف تصنيع السيارات الكهربائية محلية الصنع تُوِّجت بتوقيع عقود الشراكة والتصنيع الفترة الماضية، موضحاً أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تولى اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة مشجّعة ومحفّزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا، علاوة على إطلاق حزمة من المبادرات والمشروعات القومية التى تتبنّاها وتدعمها الوزارة؛ للمساعدة فى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى، حيث تأتى مبادرة تصنيع السيارات الكهربائية فى مقدمتها.

ولفت الوزير إلى أن مسابقة الرالى من الفعاليات المهمة فى مجال بناء قدرات مهندسى ومُصمّمى ومُصنّعى السيارات الكهربائية من شباب كليات الهندسة المصرية، مضيفاً أن كلية الهندسة بجامعة عين شمس تولت الإشراف على تنظيم هذا الرالى فى نسخته الأولى.

وأكد «عاشور» أن الوزارة لديها خطط متكاملة؛ للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، موجّهاً الشكر لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وفريق العمل بها على هذه المبادرة المتميزة والمبتكرة، والتى نجحت فى تحفيز الابتكار والمبتكرين، وبناء القدرات التكنولوجية وحشد الخبرات الوطنية الشابة فى مجال صناعة السيارات الكهربية.

من جانبه، قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع خلال الفترة الماضية، يأتى ضمن برنامج «نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلى»، الذى أطلقته الأكاديمية فى فبراير الماضى بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن البرنامج تلقى 26 مقترحاً من 21 جهة (جامعات، قطاع خاص، أفراد، قطاع عام، مراكز بحثية)، وبعد التقييم الفنى والعلمى للمقترحات وافق أعضاء اللجنة الفنية للتقييم المكونة من خبراء أكاديميين وخبراء من الصناعة على تنفيذ مقترحين.

وقال الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تعمل على دعم البحث العلمى والابتكار وتشجيع الباحثين بمختلف الكليات، لا سيما الباحثون بكليات الهندسة والعلوم والحاسبات وغيرها من الكليات، منوهاً بأن تشجيع طلاب كليات الهندسة على الصناعات والابتكار، خاصة ابتكار وإنتاج السيارات الكهربائية أحد الأهداف والاستراتيجيات المركزية للجامعة فى الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب والتطوير والإنتاج.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة والكليات على تأهيل خريجيها لسوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تحديث برامج الدراسة، بما يتواكب مع التطورات العالمية لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون جامعة بحثية تهتم بالبحث العلمى وليس مجرد جامعة مانحة للشهادات الدراسية.

من جهته، قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن الجامعة تهتم بملف الصناعات، ومنها صناعة السيارات الكهربائية لتتماشى مع متطلبات سوق العصر إقليمياً ودولياً وتأكيد الريادة المصرية، لافتاً إلى أن الدعم المقدّم للطلاب بمختلف المجالات العلمية والبحثية ظهر جلياً فى الكثير من المشروعات الابتكارية، التى نجح الطلاب من خلالها فى تصنيع سيارات كهربائية مصرية محلية الصنع، والاشتراك فى كبرى المسابقات العالمية كـ«شل» و«فورميولا».