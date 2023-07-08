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«التعليم العالي»: فتح باب التسجيل في برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال

كتب:

أحمد أبوضيف
12:44 م | السبت 08 يوليو 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

آخر موعد للتسجيل 

ومن جانبه، أعلن الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق، أن آخر موعد للتسجيل في هذا البرنامج هو 18 يوليو الجاري، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وأكد «خليل»، أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online).

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.