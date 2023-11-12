صحة الشرقية تحذر: التدخين العامل الأول المسبب لسرطان الرئة

أوضحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أن التدخين هو عامل الخطورة الأول المسبب لسرطان الرئة، والأشخاص الذين يدخنون السجائر هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة أو الوفاة من 15 إلى 30 مرة من الأشخاص الذين لا يدخنون.

المدخن يتعرض لـ7000 نوع من المواد الكيميائية السامة

وأضافت مديرية الصحة، خلال نشرة توعوية، أن التدخين يعرض الشخص لما يقرب من 7000 نوع من المواد الكيميائية السامة، ومنهم 70 مادة كيميائية مسببة للسرطان.

آلاف المواد الكيميائية تدخل إلى الرئة

وتابعت، بأنه عندما تتنفس دخان التبغ، تدخل آلاف المواد الكيميائية إلى الرئة والتي لديها القدرة على إتلاف الحمض النووي في خلايا الرئة، وفي النهاية قد يؤدي هذا إلى تكوين الخلايا السرطانية.

وواصلت، حتى أن تدخين عدد قليل من السجائر في اليوم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وكلما زاد استهلاكك للسجائر وزادت عدد سنوات التدخين زاد الخطر.

وأكملت، يمكن أن يؤدي دخان التبغ أيضا إلى إتلاف الأكياس الهوائية الصغيرة التي تسمى الحويصلات الهوائية في الرئة مؤديه الى مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان الرئة مما لو استمروا في التدخين، والإقلاع عن التدخين في أي عمر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وأوضحت مديرية الصحة، أنه يمكن الوقاية من سرطان الرئة عن طريق الإقلاع عن التدخين وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وممارسة الرياضة وتجنب التعرض للإشعاع.