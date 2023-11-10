عاجل.. وفاة المطرب الشاب شريف شاكر بعد صراع مع مرض السرطان

اعلن الفنان علي الألفي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وفاة المطرب الشاب شريف شاكر بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر علي الألفي صورة تجمعة بالفنان الراحل معلقا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل».

كما نعاه الفنان رامي جمال عبر ستوري حسابةه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «انتقل إلى رحمة ربنا شريف شاكر المقاتل الراضي المحتسب أسألكم الدعاء».