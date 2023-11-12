6 معلومات عن نذير العرباوي رئيس الحكومة الجزائرية الجديدة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إنهاء مهام أيمن بن عبدالرحمن، وتعيين نذير العرباوي، مدير ديوانه في منصب رئيس الحكومة الجزائرية.

رئيس الحكومة الجزائرية

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين نذير العرباوي وزيرًا أول للحكومة خلفًا لأيمن بن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه، ليتم مساء أمس، مراسم تسليم وتسلم مهام رئيس الحكومة الجزائرية الجديد، بين نذير العرباوي، الوزير الأول الجديد، وأيمن بن عبدالرحمن، الوزير الأول السابق الذي شغل المنصب منذ 30 يونيو 2021.

أهم المعلومات عن نذير العرباوي

وفى التقرير التالي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن نذير العرباوي، رئيس الحكومة الجزائرية الجديد، وتأتي كالتالي:-

1- نذير العرباوي، كان محام سابق ودبلوماسي جزائري ولاعب دولي سابق في المنتخب الجزائري لكرة اليد.

2- تم تعينه خلال سبتمبر 2021 سفيرًا وممثلًا دائمًا للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

3- تقلد العرباوي عدة مناصب منها سفير الجزائر لدى باكستان، ومدير عام للشؤون القانونية والقنصلية ومير للمغرب العربي ومدير للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، وممثلًا للجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الكائن مقرها بالرباط، وحصل أيضًا على عضو مجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات والبحوث، ثم سفير الجزائر بالقاهرة.

4- استدعاء في أكتوبر 2019 من منصبه كسفير في القاهرة وممثل دائم للجزائر في جامعة الدول العربية، ليتم تعينه مستشارًا لوزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة.

5- سبتمبر 2021 تم تعيينه سفيرًا وممثلًا دائمًا للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، وشارك أيضًا بنشر عدة مقالات في الصحافة الجزائرية والعربية حول القضايا الاستراتيجية الإقليمية والدولية.

6- حصل على وسام نجمة القدس من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تقديرًا لـ«دوره وجهوده في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمشروعة».