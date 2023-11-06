الجزائر تناشد المنظمات الحقوقية برفع دعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد إسرائيل

ناشد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال تبون في كلمة له أذيعت خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023 - 2024)، اليوم، بمقر المحكمة العليا الجزائرية بالجزائر العاصمة، إن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

انهيار القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية

وأضاف أن كل معايير القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية انهارت في فلسطين المحتلة أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.