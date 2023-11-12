«8 الصبح» يبرز عدد «الوطن».. «حياة كريمة تخرّج 5 آلاف طالب ضمن فاليو»

عرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة DMC تقديم أسماء يوسف، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمبادرة حياة كريمة وتنمية ثقافة التكامل الاجتماعي والعمل التطوعي، بعنوان «حياة كريمة: تخريج 5 آلاف طالب ضمن (فاليو)».

الهدف الأساسي لـ«حياة كريمة»

وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إنّه جرى تدريب أكثر من 5 آلاف طالب على أهمية العمل الأهلي والتطوعي طبقا لبرنامج «فاليو»، مؤكدة أهمية التدريب سالف الذكر، مشيرة إلى أنّ الهدف الأساسي لمؤسسة «حياة كريمة» هو رفع الوعي للطلاب بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي.

وأضافت «سلامة» خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، أنّ هناك أجيال كثيرة للغاية لا تمتلك الرؤية أو الوعي بشأن كيفية المشاركة في العمل المجتمعي والتطوع، موضحة أنّ «حياة كريمة» لديها اتجاه واضح وصريح ناحية عدد كبير من طلاب الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي.