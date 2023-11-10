«الأزهري» من حفل تخرج طلاب «فاليو»: اليوم نرد الجميل لكل المتطوعين في مصر

وجّه الدكتور أسامة الأزهري، الشكر لمؤسسة حياة كريمة على ما تقدمه من برامج هادفة مهمة، لخدمة الوطن والشباب وتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، وإدخال السرور والطمأنينة والإغاثة والمساعدة لكل إنسان مصري كريم على أرض الوطن، لأن من البداية كانت فكرة موفقة وملهمة بتوجيه مقدار ضخم من الجهد والاهتمام لكل المحافظات.

حفل تخرج طلاب برنامج فاليو

وأشار «الأزهري» خلال كلمته في حفل تخرج طلاب برنامج فاليو، إن ما تقوم به اليوم حياة كريمة بمساعدة المتطوعين في توصيل المساعدات إلى أهالي غزة، والانتقال من الدور الداخلي إلى الخارجي، موجها الشكر لكل متطوعي حياة كريمة، ومشيرا إلى استقبال المؤسسة لطلاب المدارس من أجل المساعدة وحماية وحفظ وبناء الأجيال القادمة على حب القضية الفلسطينية.

وبدأ حفل تخرج طلاب برنامج فاليو الذي تقدمه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.