«المهندسين الفلسطينيين»: الاحتلال الإسرائيلي دمر 220 ألف وحدة سكنية في غزة

قال المهندس مجدي عبدالله الصالح، أمين عام اتحاد المهندسين الفلسطينيين، إن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، خلفت 11 ألف شهيد منهم 100 مهندس بعضهم تم قتله وجميع أفراد عائلته، إضافة إلى إصابة 30 ألف فلسطيني واعتقال 3 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية وحدها، وتدمير 220 ألف وحدة سكنية ومئات المنشآت العامة والمساجد والكنائس والمستشفيات وأغلب شبكات الكهرباء والطرق.

اتحاد المهندسين الفلسطينيين

وأضاف أمين اتحاد المهندسين الفلسطينيين في كلمته خلال الاجتماع الطارئ الثاني لاتحاد المهندسين العرب عبر تطبيق زووم، أنّ العدوان الصهيوني على فلسطين خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة يفوق في فظاعته ما حدث أيام النكبة عام 1948».

وتابع الصالح، بحسب بيان أصدرته نقابة المهندسين عن الاجتماع، «حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة وحماية لأمتنا وثقافتنا وكبريائنا، لا بد من موقف عربي موحَّد وحقيقي يتمثل في المقاطعة العربية الكاملة لإسرائيل والشركات والدول الداعمة له، وهو ما قامت به بعض الدول العربية التي سحبت سفراءها اعتراضًا على المجازر الإسرائيلية».

العدوان الإسرائيلي على غزة

بدوره أكد الدكتور عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن هذا الإجتماع كان مقررًا له أن يعقد حضوريًّا بالقاهرة، ولكن نظرًا لما تمر به بعض الدول العربية تم عقد الاجتماع عبر منصة «زووم»، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو «إنشاء هيئة عربية لإعمار غزة»، مشددًا على أن ما يحدث من إسرائيل هو مؤامرة كبيرة، وأن كل الدول العربية فوق فوهة بركان.

وقال الحديثي، «خاطبنا الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية لإصدار بيان خاص بفلسطين مماثل للبيان الذي أصدره بشأن أوكرانيا، ولكنه خذلنا، وسنعيد مخاطبته مرة أخرى، مشيدًا بموقف الشعوب العربية في دعم الأشقاء في غزة، واصفًا موقف الاتحادات المهنية بأنه بطيء ومتأخر عن رد فعل الشعوب».

وأضاف: «نعوّل على المهندسين المصريين الذين قارب عددهم المليون مهندس في إعادة إعمار غزة؛ لأن لديهم خبرات كبيرة في كافة المجالات الهندسية، إضافة إلى كون مصر دولة جوار، ولديها معبر رفح الذي يسهل عملية دخول أي وفد هندسي عربي يريد المشاركة.

وناقش أمين عام اتحاد المهندسين العرب مع الوفود المشاركة في الاجتماع، تشكيل هيئة عربية لإعمار غزة، تضم ممثلًا عن دول المغرب العربي وممثلًا عن دول الخليج وممثلًا عن دول المشرق العربي، إضافة إلى ممثل لكل دولة من دول الجوار: مصر والأردن ولبنان وفلسطين.

كما أكدت الوفود الهندسية العربية المشاركة في الاجتماع، على ضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي بشكل عاجل إلى الأشقاء في غزة، والتواصل مع جميع الهيئات الهندسية العالمية، واتخاذ موقف موحد ضد الاحتلال الإسرائيلي، مع المقاطعة الكاملة لكل الشركات والدول التي تساند إسرائيل، وتنظيم حملة تبرعات واسعة في كل الدول العربية.

وأشارت المهندسة حنان عواد، ممثلة لجنة المهندسات العربيات باتحاد المهندسين العرب إلى أن اللجنة قامت بتحرير بيان باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وجارٍ ترجمته إلى الألمانية، وتم إرساله إلى جمعية المهندسات الدولية واليونسكو واليونيسيف وأشهر منصات التواصل الاجتماعي لكشف معاناة المرأة الفلسطينية في ظل جرائم الكيان الصهيوني، وكشف ممثل الهيئة الهندسية في تونس، أن الهيئة جمعت من خلال حملة التبرعات ما يكفي لشراء عدد كبير من مولدات الكهرباء، وتم تسليمها للهلال الأحمر.