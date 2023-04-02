وفد «المهندسين العرب» ينظم زيارة إلى سوريا للتضامن مع ضحايا الزلزال

ينظم اتحاد المهندسين العرب زيارة تضامنية لسوريا، بمشاركة وفود الهيئات الهندسية العربية والمكتب التنفيذي وأعضاء المكتب الدائم وعدد من رؤساء الهيئات المتخصصة واللجان الدائمة، وذلك لدعم سوريا جراء الزلزال الكارثي الذي وقع في شمال سوريا ووضع الاستشارات الهندسية لمعالجة أثار الزلزال ونصرة سوريا، جراء العدوان الاحتلالي المتكرر، الذي يضرب ويدمر البنية التحتية، وذلك في يومي 29 و30 أبريل الجاري.

مؤتمر دولي لدراسة آثار الكارثة

وأوضح الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أنه سيعقد خلال الزيارة مؤتمرا دوليا، لدراسة الآثار الكارثية للزلزال واقتراح ما يمكن تقديمه لسوريا لمعالجة الآثار المدمرة للزلزال، موضحا أنه سيشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء الاستشاريين العرب والأجانب.

وأشار إلى أن الاتحاد سيقوم برفقة نقابة المهندسين السورية بزيارة المدن المتضررة جراء الزلزال، ومعاينة المشكلات الفنية والهندسية ولقاء عدد من المسؤولين في هذه المدن من مهندسين وإداريين وفتح حوار علمي هندسي معهم لتقديم الاستشارات الهندسية لترميم وتجديد تلفيات آثار الزلزال المدمر.

وأوضح أن الاتحاد كان اتخذ قرارا بتأجيل احتفاليته بالذكرى الـ60 لتأسيسه في 18 أبريل 1963، التي كان من المقرر عقدها في القاهرة، تضامنًا مع الشعب السوري المتضرر من زلزال سوريا وتركيا.

خسائر زلزال سوريا وتركيا

ونظرًا إلى لآثار المدمرة التي خلفها الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا ، وما سببه من خسائر بشرية ووقوع مصابين وجرحى، بالإضافة إلى تدمير العديد من المدن والقرى وتشريد الآلاف من الأسر.

وقرر الاتحاد، أن يكون الاحتفاء بذكرى التأسيس، في مؤتمر تضامن مع الشعب السوري المتضرر من كارثة الزلزال في قلب سوريا، يومي السبت والأحد 29 و30 أبريل المقبل.