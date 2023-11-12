رشا راغب: بدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة خطوة للجمهورية الجديدة

أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنّ بدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، يحقق رؤية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة من تخريج أجيال قادرة على مواجهة التطورات العالمية.

الفرع الدولي لجامعة القاهرة يقدم برامج عالمية مشتركة

وأشارت رشا راغب، إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة، يعد أول جامعة بنظام البرامج الدراسية، ويقدم برامج عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات ذات السمعة الدولية وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية.

وثمنت جهود إدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، من خلال قرارها المتميز لإنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة، والذي جاء متوافقا مع رؤية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن النظام المتعدد البرامج مع جامعات دولية مختلفة من جميع دول العالم المتقدمة، والذي يقوم عليه الفرع الدولي، تكريس لمكانة جامعة القاهرة العالمية وتوجهها نحو السيادة على نفسها، علاوة على عدم تفريطها في أي من تقاليدها العريقة.

الفرع الدولي لجامعة القاهرة حافظ على الهوية الوطنية للجامعة

وقالت إنه بالرغم من اهتمام الفرع الدولي لجامعة القاهرة بالتطور العالمي في البرامج الدراسية، إلا أنها حافظت على الهوية الوطنية لجامعة القاهرة من خلال تنفيذ الفرع الدولي على نهج التصميم المعماري التاريخي لجامعة القاهرة الأم.

وأكدت أن الحفاظ على الهوية البصرية لجامعة القاهرة امتداد للتاريخ الكبير ومكانة جامعة القاهرة التي تعد أول جامعة أهلية مصرية ومن أقدم الجامعات في مصر والشرق الأوسط ومنارة علمية خرجت العديد من القادة في مصر والوطن العربي منذ إنشائها.

وهنأت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتور الخشت ومجلس جامعة القاهرة، ببدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، متمنية المزيد من النجاح للجامعة والمضي قدماً نحو العالمية، وبما ينعكس على مستوى خريجيها والذين ننتظرهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وبما يصب في صالح الدولة المصرية.

من جانبه قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشكر للدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً على أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة هو حلقة جديدة من سلسلة إنجازات الدولة المصرية في العديد من القطاعات.

وشدد الدكتور الخشت، على أن الدراسة بالفرع الدولي هذا العام في 18 برنامجا دراسيا بينها 10برامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس و8 للدراسات العليا المعتمدة من كبريات الجامعات والهيئات العالمية المرموقة، مؤكداً على زيادة البرامج اعتبارا من العام الجامعي المقبل إلي 58 برنامجا في تخصصات جديدة مثل الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والطاقة والطاقة المتجددة، و علوم وتكنولوجيا الفضاء.