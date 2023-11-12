التعليم العالي: لا توجد تقديمات في نصف العام بالمعاهد ونعمل بنظام التنسيق

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الالتحاق بالمعاهد المختلفة العليا والخاصة يكون من خلال ترشيح مكتب تنسيق الجامعات خلال أعمال وفترة التنسيق كل عام، وأنه لا توجد أي تقديمات جديدة للمعاهد يتم إتاحتها منتصف العام الدراسي، وأن الالتحاق بها يخضع للعرض والطلب والحدود الدنيا.

الدراسة منتظمة بمختلف المعاهد بجميع المحافظات

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة بمختلف المعاهد بجميع المحافظات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، موضحة أن قرارات الأعلى للجامعات تجب على كل المجالس ويتم تطبيقها.

وتابعت، بأن الجامعات الخاصة والأهلية هي المنوطة بفتح باب القبول والالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة وفقا الحدود الدنيا للقبول ووفقا للقواعد والضوابط الخاصة بها، منوهة إلى أن هناك أماكن شاغرة بالعديد من الكليات، فضلا عن أن الحدود الدنيا للقبول والتقدم بها موحدة بينها جميعا.