القوات المسلحة تنظم مؤتمر دول «المتوسط» للجراحات الدقيقة في المسالك البولية

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، المؤتمر السنوي الخامس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحات الدقيقة في المسالك البولية، على مدار ثلاث أيام بمكتبة الإسكندرية، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية من 23 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 50 محاضر دولي ونخبة من أمهر الأساتذة في مجال المناظير الدقيقة على مستوى العالم.

وشملت فعاليات المؤتمر نقل حي ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التي نفذت بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتم، باستخدام أحدث المناظير الدقيقة.

وتتضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية، لمواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات الطبية، وبما يدعم تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.