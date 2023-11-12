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القوات المسلحة تنظم مؤتمر دول «المتوسط» للجراحات الدقيقة في المسالك البولية

كتب:

محمد مجدي
02:59 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، المؤتمر السنوي الخامس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحات الدقيقة في المسالك البولية، على مدار ثلاث أيام بمكتبة الإسكندرية، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية من 23 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 50 محاضر دولي ونخبة من أمهر الأساتذة في مجال المناظير الدقيقة على مستوى العالم.

وشملت فعاليات المؤتمر نقل حي ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التي نفذت بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتم، باستخدام أحدث المناظير الدقيقة.

وتتضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية، لمواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات الطبية، وبما يدعم تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.