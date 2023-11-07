القوات المسلحة تنفذ عددا من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية عددا من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات الدفاع الجوي وعناصر من قوات المظلات وحرس الحدود وهيئة الإمداد والتموين.

ونفذت القوات المشاركة في الأنشطة التدريبية المخططة عددا من المهام المشتركة لمجابهة التهديدات والعدائيات، وأظهرت كل مراحل الأنشطة المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بأسلوب احترافي، وفقا لأحدث استراتيجيات التخطيط العسكري والقدرة على العمل في نسيج متكامل باتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

يأتي ذلك استمرارا لحرص القوات المسلحة على تطوير وتعظيم إمكانياتها من خلال تنفيذ الأنشطة التدريبية المتطورة على مختلف المسارح العملياتية للمحافظة على درجات الإستعداد والكفاءة القتالية العالية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

حضر تنفيذ الأنشطة التدريبية عدد من قادة القوات المسلحة.