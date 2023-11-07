رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القوات المسلحة تنفذ عددا من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

كتب:

محمد مجدي
03:16 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية عددا من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات الدفاع الجوي وعناصر من قوات المظلات وحرس الحدود وهيئة الإمداد والتموين.

ونفذت القوات المشاركة في الأنشطة التدريبية المخططة عددا من المهام المشتركة لمجابهة التهديدات والعدائيات، وأظهرت كل مراحل الأنشطة المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بأسلوب احترافي، وفقا لأحدث استراتيجيات التخطيط العسكري والقدرة على العمل في نسيج متكامل باتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

يأتي ذلك استمرارا لحرص القوات المسلحة على تطوير وتعظيم إمكانياتها من خلال تنفيذ الأنشطة التدريبية المتطورة على مختلف المسارح العملياتية للمحافظة على درجات الإستعداد والكفاءة القتالية العالية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

حضر تنفيذ الأنشطة التدريبية عدد من قادة القوات المسلحة.

اقرأ المزيد:

مصطفى عمار: القوات المسلحة بذلت جهدا كبيرا لإعادة سيناء إلى طبيعتها

وزير الإنتاج الحربي: دورنا الرئيسي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة

القوات المسلحة تنفذ عددا من الأنشطة التدريبية بالجيش الثالث الميداني

«إكسترا نيوز» وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة وفرض كردون أمني حول موقع حادث طابا
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.