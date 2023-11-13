الجامعات: جميع الفرق الدراسية بالكليات لديها امتحانات ميد تيرم بلا استثناءات

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، أن امتحانات الميدتيرم «منتصف الفصل الدراسي الأول 2023»، لا توجد بها أي استثناءات لأي كليات وأنها على جميع الفرق الدراسية ولكنها تختلف في مواعيد تنفيذها وفقاً للجداول الدراسية والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، لافتة إلى أن الامتحانات تكون على ماتم دراسته من قبل الطلاب منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول وأنه لا تأجيل أو تعديل في مواعيدها.

لا توجد أي قرارات تأجيل أو تعطيل للامتحانات

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى الاستعداد على قدم وساق لامتحانات الميد تيرم والتي من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل، خاصة وأن موعد تنفيذها يكون بعد مرور 6 أسابيع على انتظام العملية التعليمية في الجامعات والكليات من كل فصل دراسي.

وتابعت المصادر، أنه لا توجد أي قرارات تأجيل أو تعطيل للامتحانات وأنها في موعدها المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.