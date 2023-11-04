جامعة أسيوط تحصد المراكز الأولى في مسابقات «أسبوع القاهرة للمياه»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ فوز فريق طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة «PPIS» بكلية التجارة، بالمركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية، خلال مشاركته بورقتين بحثيتين ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة السادس للمياه»، والذي نظمته وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر، تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه؛ من أجل الاستدامة».

محاكاة الاتحاد الأوروبي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة حريصة؛ على دعم طلابها، وتشجيعهم على المشاركة بإيجابية، في كافة الفعاليات، والمسابقات المحلية، والإقليمية، والعالمية؛ التي من شأنها الاهتمام بمختلف القضايا الإنسانية، والتنموية، المُثارة عالميًا، واستثمار طاقاتهم، وجهودهم الخلاقة، في وضع حلول علمية، ومبتكرة لهذه القضايا، وتوجيهها نحو إسهامات ملموسة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأفاد رئيس الجامعة، أن مشاركة الطلاب؛ تأتي كذلك في إطار؛ ركائز التعاون القوية بين الجامعة، وسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، والتي استقبلت الجامعة بموجبها، خلال شهر يونيو الماضي؛ السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، و(15) سفيراً من الدول الأعضاء بالاتحاد؛ للمشاركة في النموذج التاسع لمحاكاة الاتحاد الأوروبي، الذي نظمته كلية التجارة بالجامعة، والذي أوصى بإقامة ورش عمل، خاصة بتوعية الشباب، بأزمات المياه، والتغير المناخي، ومن هذا المنطلق، تم ترشيح عدد من طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة، بكلية التجارة؛ للمشاركة في «أسبوع المياه»، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

تجميل الحرم الجامعي

في سياق آخر، عقد قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تجميل الحرم الجامعي.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الإفادة من الإنتاج الفني المقدم من كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية النوعية؛ لتجميل الجامعة، وإبراز الجانب الجمالي للحرم الجامعي؛ برؤية فنية، إلى جانب عمل مسح شامل للنباتات، والأشجار المصابة بالأمراض، والموجودة داخل الحرم الجامعي، وخطوات العلاج، وكيفية الوقاية، بالإضافة إلى العمل علي زيادة المساحات الخضراء، وتوزيعها، والعناية بها؛ وفقاً لمعايير، وآليات محددة، وتدوير المخلفات، والمعدات الخاصة بالمفارم، الموجودة بالكليات، والإفادة منها، وكذلك إمكانية تعظيم الإفادة، من الماكينات الموجودة بقسم النحت؛ لتكون نواة؛ لتحويل كل أنواع الخشب، الناتجة من تقليم الأشجار بالجامعة، إلى نماذج مصنعة، وتجميل الأحواض المحيطة ببوابة الجامعة الرئيسة.