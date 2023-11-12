السيارات الصينية تهدد عرش الكوري والأوروبي في السوق المصرية

يشهد قطاع السيارات في مصر تحولات وتغيرات في خريطة مبيعات السيارات، فبعد أن تربعت السيارات الكورية والأوروبية لسنوات عدد على عرش المبيعات، دخلت السيارات الصينية في منافسة كبيرة جعلها تهدد عرش الكوري، خاصة وأن هناك توكيلات جديدة دخلت السوق بقوة من خلال طرحها موديلات وطرازات بجودة وكفاءة وتكنولوجيا عالية مع فترات ضمان وصلت إلى 10 سنوات أو مليون كيلو متر.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن سيارات العلامة الصينية انتشرت بقوة كبيرة في السوق المصري وتجاوزت نسبة انتشارها ما يقرب من 35% من مبيعات السيارات، وتسعى لمنافسة الكوري والياباني في السوق المصري.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته، أن السيارات الصيني احتلت المرتبة الثانية من حيث المبيعات، حيث أصبحت تمثل وسيلة نقل آمنة متقدمة تكنولوجيا، بسعر مناسب.

كفاءة السيارات الصيني

وأضاف عبدالعاطي محمود، أن السيارات الصيني أثبتت كفاءة في سوق السيارات المصري، الذي شهد خلال الفترة الماضية انتشارا لأنواع وعلامات سيارات جديدة، موضحا أن سوق السيارات في حالة قابلة لاستيعاب أي جديد في تكنولوجيا السيارات الحديثة وهذا ما تقدمه الصين.

ومن ناحية أخرى صرح عدد من وكلاء وموزعين السيارات، إن سعر السيارات الصينية موازية لأسعار السوق تقريبا وتقدم مميزات تكنولوجية حديثة يرغبها المستهلك وذلك من حيث الرفاهية والأمان.

عدد ترخيص السيارات الملاكي بالسوق المصري

يذكر أن التقرير الخاص بترخيص السيارات لشهر أكتوبر 2023، أثبت أنه تم ترخيص سيارات ملاكى زيرو بعدد 9369 سيارة ملاكي، من بينها 269 سيارة موديل 2020 و165 سيارة موديل 2021 و1019 سيارة موديل 2022 و5138 سيارات موديل 2023 و2778 موديل 2024 للعام الجديد واستحوزت السيارات الصينية على 35% من عدد تراخيص السيارات الزيرو.