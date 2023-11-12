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«الصحة الفلسطينية»: مجمع الشفاء الطبي متوقف عن الخدمة منذ يومين

كتب:

حسن سمير
07:50 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، إن هناك استهدافا من قبل جيش الاحتلال لمحيط مستشفى الشفاء، مشيرًا إلى أن هناك تمركزا للآليات في المحاور القريبة من مجمع الشفاء، الذي بات مسرحًا للعملية العسكرية الإسرائيلية على مدار الساعة.

لدينا 650 مريض يحتاجون لرعاية صحية

وتابع الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه لا توجد أي مقاومات علاجية داخل مجمع الشفاء الطبي، ولدينا 650 مريضا يحتاجون لرعاية صحية إذا أراد الاحتلال الإسرائيلي إخلاء هذا المستشفى فليخليه إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية لأنه لا يوجد أي علاج داخل قطاع غزة».

مجمع الشفاء الطبي يحتاج يوميًا أكثر من 8 آلاف لتر سولار

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، أنه لا توجد أي طاقة استيعابية لهذا العدد الكبير من المصابين بجنوب القطاع، ومنذ يومين لم يقدم مجمع الشفاء أي خدمة بسبب نفاد الوقود، لافتًا إلى أن هذا جزءا من الاستهزاء الإسرائيلي بأرواح الفلسطنيين وخاصة المرضى في مجمع الشفاء الطبي، الذي يحتاج يوميًا إلى أكثر من 8 آلاف لتر من السولار».

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بقلم حسن سمير