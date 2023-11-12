جوتيريش: الأمم المتحدة فقدت 101 من موظفيها في العدوان على غزة

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية فقدت 101 من أفرادها وموظفيها في الاعتداءات المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن شبكة CNN الأمريكية مساء اليوم الأحد.

إسرائيل قتلت 4300 طفل فلسطيني خلال شهر

وفي وقت سابق، أعلنت الأمينة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، أن إسرائيل قتلت 4300 طفل فلسطيني خلال شهر، وهذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في صراعات مسلحة بـ22 بلدًا حول العالم منذ عام 2020.

الغارات الإسرائيلية تقتل طفل فلسطيني كل 7 دقائق

وأكدت مؤسسات حقوقية أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، تقتل بمعدل طفل فلسطيني كل 7 دقائق، في رقم غير مسبوق بالتاريخ المعاصر.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الوزارة لم تعد قادرة على إحصاء أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، نتيجة انقطاع الاتصال بين المستشفيات، التي تتعرض لعدوان عنيف، بحسب تقريره عرضته قناة CBC في وقت سابق اليوم.