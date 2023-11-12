معبر رفح يواصل استقبال المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، مصطفى عبدالفتاح، أن الجهود مستمرة أمام المعبر، من أجل إدخال أكبر عدد من الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي.

وصول 28 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أنه قبل نحو 3 ساعات، وصلت قافلة تضم 28 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية، مساء اليوم الأحد، وتم تفريغ حمولتها في الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المعبر مازال يستقبل المصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية، فقد وصل 9 حالات من الجرحى، وتم توجيههم للمستشفيات المحيطة بالمعبر.

وصول نحو 600 شخص من المصريين

وأوضح أنه قد وصل إلى المعبر نحو 600 شخص من المصريين ومزدوجي الجنسيات، يمثلون نحو 20 جنسية بينهم أمريكيون، وجرى التنسيق من أجل خروجهم وإرسالهم إلى سفاراتهم، لافتًا إلى استمرار تجهيز المساعدات والقوافل الإنسانية، من مساعدات طبية أو إغاثية أو غذائية، وأضاف أن مصر حريصة على التعاون مع الأطراف المعنية لتوصيل المساعدات.