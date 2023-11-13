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هزة أرضية بقوة 3.3 درجة تضرب رومانيا

كتب:

حسن رمضان
08:58 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية - صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية - صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، رومانيا بشبه جزِيرة البلقان جنوب شرق أوروبا، بعمق 80 كيلومترا، وفق ما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت رومانيا، على مسافة 65 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة بوزاو جنوبي غربي البلاد، وكيلومترين بين الشمال والشمال الغربي من مدينة نيريجو.

 

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بقلم حسن رمضان