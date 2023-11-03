هزة أرضية تضرب رومانيا على عمق 78 كيلومترا

ضربت هزة أرضية، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم الجمعة، رومانيا جنوب شرق أوروبا، على عمق 78 كيلومترًا، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل عبر موقعه الإلكتروني، إنّ بؤرة هزة أرضية ضربت رومانيا، وقعت على مسافة 63 كيلومترًا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة بوزاو جنوب غرب رومانيا، ومسافة 6 كيلومترات بين الغرب والجنوب الغربي من بلدة نيريجو.