هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب طاجيكستان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، طاجيكستان الواقعة وسط آسيا، على عمق 10 كيلومترات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيانات نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إنَّ الهزة الأرضية ضربت على مسافة 12 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة ورزاب، ونشرت الهيئة صورا لبؤرة الهزة التي ضربت طاجيكستان.

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، رومانيا جنوب شرق أوروبا، وعلى 65 كيلومترًا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة بوزاو جنوبي غربي البلاد، فيما أشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إنَّ عمق البؤرة بلغ 80 كيلومترًا.