زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب طاجيكستان

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي، عن رصد وتسجيل هزات أرضية اليوم الخميس في جمهورية طاجيكستان، لافتًا إلى أنهم سجلوا زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت «روسيا اليوم» عن المركز الأوروبي المتوسطي، قوله إن الزلزال وقع على بعد 82 كليومتر جنوب غربي المركز السكني مورجاب في شرق طاجيكستان، حيث يقطن نحو 8.5 ألف نسمة، وتقع بؤرة الهزات الأرضية المذكورة، على عمق 40 كيلومتر، ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية نتيجة هذا الزلزال.

زلزال يضرب تركيا أمس

وضرب تركيا أمس زلزال قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، شهدته مدينة قيصري، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، نقلًا عن إدارة الكوارث التركية.

جدير بالذكر أن المسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة، لويزا فينتون، أعلنت أنّ زلزال شرق المتوسط الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي، تسبب في خسائر فادحة، تجاوزت نحو 100 مليار دولار، مؤكدة أنه سيجرى عقد مؤتمر للمانحين، وسيتم جمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال يوم 16 مارس الجاري في بروكسل وبلجيكا.