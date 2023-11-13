عاجل.. «التعليم» تصدر توجيهات مهمة للمدارس بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهمًا للمديريات التعليمية، بشأن التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وشددت الوزارة على جميع المدارس الثانوية بالمديريات باتباع ما يلي:

- مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة.

- مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

- تسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الأول الثانوي فور استلامه.

- التأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.