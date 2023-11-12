وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة عن قيامها اليوم الأحد، باستقبال نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لاعتماد كلية الهندسة و11 برنامجا بكلية العلوم وبرنامجين بكلية الطفولة المبكرة بجامعة المنصورة.

اعتماد 11 برنامجا بكلية العلوم

وأشارت الجامعة إلى أن الوفد جاء برئاسة الدكتور ثناء راضي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالي، وضم الوفد رؤساء وفرق المراجعين بالهيئة لزيارة وتجديد اعتماد كلية الهندسة واعتماد 11 برنامجا بكلية العلوم وبرنامجين بكلية التربية للطفولة المبكرة وبرنامج العمارة بكلية الهندسة.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة على التعاون مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسى واعتماد البرامج موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي التي قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمى كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر، موضحًا خلال اللقاء دور الجامعة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفني واللوجستي.

وأكدت الدكتور ثناء راضي على فخر الهيئة بالجامعات المصرية والتي تؤدي الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية، ومن أهم الجامعات التي نفخر بها جامعة المنصورة المتميزة.

وأشارت إلى الشراكة المهمة بين الهيئة والجامعة في تحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمي، كما عبرت عن أملها أن تعتمد كافة الكليات وجميع البرامج بها.

وتضمنت الزيارة عقد لقاء مع السادة عمداء الكليات ومديري وحدات الجودة ومنسقي البرامج ومركز ضمان الجودة بالجامعة لتوضيح وشرح المستجدات في معايير التقدم للاعتماد والترتيبات التى تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية والسعي للمنافسة الدولية للجامعات ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا، وتم مناقشة تطورات قرارات الهيئة فيما يخص الاعتماد المؤسسي والبرامجي.