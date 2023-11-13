رئيس البورصة: استقطاب المزيد من الشباب للاستثمار ورفع كفاءة سوق المال

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة، كمتحدث رئيسي في ورشة عمل نظمتها كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية بعنوان «أسواق المال وآليات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية المصرية»، في إطار حرص البورصة المصرية على نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين الطلاب.

دور البورصة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة

واستعرض رئيس البورصة المصرية، عدة محاور، أهمها نشأة البورصة المصرية وطبيعة عملها ودورها في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومميزات القيد والطرح في البورصة بشكل عام، مشيرا إلى دور الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، ورغم ذلك فإنّ نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة.

استقطاب المزيد من الشباب للاستثمار والاستفادة من البورصة

وأكد الشيخ استمرار العمل على استقطاب المزيد من الشباب للاستثمار والاستفادة من البورصة، والتأكيد على أهمية التكنولوجيا المالية في هذا الصدد باعتبارها الوسيلة الأكثر تفضيلا لدى الشباب، ولما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي.

منصة للتمويل

وقال رئيس البورصة: «نعمل على تغيير الصورة الذهنية النمطية عن البورصة، البورصة منصة للتمويل بالنسبة للشركات المقيدة، ومنصة للاستثمار بالنسبة للمتداولين ومنهم الشباب».

تحصيل أكبر قدر من الثقافة المالية

وأضاف: «أشجع الشباب على تحصيل أكبر قدر من الثقافة المالية، والإلمام بالمفاهيم المالية مثل الادخار التراكمي والاستثمار التراكمي لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة، كذلك تُمثل معرفة المبادئ الأساسية للاستثمار ومنهجياته ووسائله عنصرا مهما لنجاح الشباب في الوقت الحالي».