‎البورصة المصرية اليوم.. تباين الأداء مع ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة

تباين كبير في الأداء شهدته البورصة المصرية اليوم، الأحد 12-11-2023، خلال أولى جلسات الأسبوع، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة وصلت لـ1.65%، ليغلق عند مستوى 23910.66 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة وصلت لـ1.58% لمستوى 4732.43 نقطة.

البورصة المصریة الیوم

أما عن مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» فقد ارتفع بنسبة وصلت لـ0.74% عند مستوى 6960.46 نقطة، حيث بلغت قيم التداول بالبورصة ما نحوه 3.3 مليار جنيه، عبر التداول على 1.4 مليار سهم، وكذا تنفيذ 129 ألفا و920 صفقة خلال مجريات البورصة المصرية اليوم.

نشاط تداولات البورصة المصرية

أما عن أداء المؤشرات، فقد شهدت البورصة المصرية اليوم نشاطا ملحوظا بأداء المؤشرات في الفترة الحالية، حيث حققت الكثير من الأرقام القياسية على مستوى المؤشرات والقيم الخاصة بأحجام التداولات، حتى عاد ذلك على رأس المال السوقي بالشركات المدرجة بالبورصة، ما حقق مستويات تعامل وصلت وتخطت تريليون جنيه.

ارتفاع مؤشرات البورصة مع بداية العام الجاري

هذا وقد ارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة وصلت لـ63.79% مع بداية العام الجاري، حيث بدأت هذا العام عند مستوى 11500 نقطة، ووصلت لأعلى مستوى لها عند 23 ألفا و435 نقطة، وهو أعلى مستوى تاريخي بالنسبة للبورصة المصرية.