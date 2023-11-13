«الجارديان»: تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للداخلية في بريطانيا

أفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية، تعيين جيمس كليفرلي، وزيرًا للداخلية في المملكة المتحدة، كجزء من محاولة ريشي سوناك، تغيير فريقه الوزاري.

ريشي سوناك يغير فريقه الوزاري

وبدأ رئيس الوزراء، تغيير فريقه الوزاري، بإقالة سويلا برافرمان بعد الاتهامات التي وجهت لها بتأجيج التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية في المملكة المتحدة.

تعيين «كليفرلي» وزيرًا للداخلية

ويأتي تعيين كليفرلي كوزير للداخلية قبل 48 ساعة من صدور قرار المحكمة العليا، الأربعاء المقبل، إذ سيُعلن ما إذا كانت خطة الترحيل الحكومية في رواندا يمكن أنّ تحدث أم لا.

وخلال الصيف، أصدر «كليفرلي» نداءً علنيًا غير عادي إلى سوناك، للاحتفاظ بوظيفته كوزير للخارجية في التعديل الوزاري التالي، وقال لمنتدى آسبن الأمني، إنه سيتعين إخراجه من وظيفته بالقوة، بعد تكهنات بإمكانية نقله إلى موجز الدفاع ليحل محل بن والاس.