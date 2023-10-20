حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر أبرز تصريحات الرئيس خلال لقائه «سوناك»

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك لمناقشة الأوضاع الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي تضمنت أن نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة، وقد ينهي القضية الفلسطينية ومصر حريصة على عدم حدوثه.

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء

- نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة، وقد ينهي القضية الفلسطينية وحريصون على عدم حودثه.

- نحتاج لإحياء عملية السلام وإعطاء أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

- نحتاج خلال تلك المرحلة احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها

- يجب استثمار تدفق المساعدات لـ2.3 مليون فلسطيني في غزة من مواد طبية وإنسانية.

- قطاع غزة شهد سقوط تقريباً 4 آلاف من المدنيين منهم 1500 طفل.

- أقدر جهود الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن إصلاحه وإدخال المساعدات.

- لا بد من بذل كل الجهود حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين.

- لابد من التعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة في حرب على مستوى الإقليم بالكامل ويكون تأثيرها مدمراً على المنطقة.

- نقدر أهمية تفهمكم لضرورة عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء.