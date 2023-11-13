وزير التجارة: الأزمة العالمية تتطلب تعاون أفريقي لدفع اقتصادات القارة نحو النمو

وجّه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضوره فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، قائلا إنّ مصر تفتخر باستضافة الحدث للمرة الثانية على أرضها.

وأضاف سمير، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من تبعات، اندلعت في وقت كان العالم يتعافى فيه من آثار جائحة كورونا، ما أثر سلبا على مصر ودول القارة السمراء.

وقال وزير التجارة والصناعة، إنّ الأزمة العالمية تتطلب تعزيز التعاون بين الشركاء في المنطقة لإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشركات القائمة.